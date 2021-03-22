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Дослідження AstraZeneca в США показало її ефективність при тяжкому перебігу COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

Дослідження вакцини AstraZeneca в США показало її ефективність в 100% випадках важкого перебігу захворювання. Її ефективність проти коронавірусу з симптомами оцінюють у 79%.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Третя фаза дослідження, проведеного компанією AstraZeneca в США, продемонструвала статистично значущу ефективність вакцини - 79% - при профілактиці симптоматичного COVID-19 і 100% ефективність при профілактиці важкого захворювання і госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що в дослідженні взяли участь 32 449 осіб. Ефективність вакцини була однаковою для різних вікових груп, повідомили в компанії.

"Примітно, що у учасників віком 65 років і старше ефективність вакцини складала 80%", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частину узгодженої кількості препарату.

Зазначимо, ряд країн в ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Однак, потім кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.

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