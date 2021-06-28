Исследование показало эффективность комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Смешанный график прививок , в котором вакцина Pfizer от COVID-19 вводится через четыре недели после прививки AstraZeneca, дает хороший иммунный ответ. Результат лучше, чем введение еще одной дозы вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Оксфордское исследование.

В исследовании, названном Com-COV, сравнивались смешанные двухдозовые схемы вакцин Pfizer и AstraZeneca, и было обнаружено, что в любой комбинации они вырабатывали высокие концентрации антител против шипового белка коронавируса.

Эти данные подтверждают решение некоторых европейских стран, которые начали предлагать альтернативы AstraZeneca в качестве второго прививки после того, как вакцина оказалась связана с редкими тромбами.

Мэтью Снейп, профессор из Оксфорда, стоящий за исследованием, сказал, что полученные данные можно использовать для придания гибкости развертыванию вакцины, но его недостаточно, чтобы рекомендовать более широкий отход от клинически утвержденных графиков.

Самый высокий ответ антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer. Оба смешанных режима давали лучший ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Укол AstraZeneca, за которым последовала Pfizer, вызывал наилучшие Т-клеточные ответы, а также более высокий ответ антител, чем Pfizer, за которым следовала AstraZeneca.

Результаты были получены для комбинаций вакцин, вводимых с четырехнедельным интервалом 830 участникам.