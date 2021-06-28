Дослідження показало ефективність комбінації вакцин AstraZeneca та Pfizer

Змішаний графік щеплень , в якому вакцина Pfizer від COVID-19 вводиться через чотири тижні після щеплення AstraZeneca, дає хорошу імунну відповідь. Результат краще, ніж введення ще однієї дози вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Оксфордське дослідження.

У дослідженні, названому Com-COV, порівнювалися змішані дводозові схеми вакцин Pfizer і AstraZeneca, і було виявлено, що в будь-якій комбінації вони виробляли високі концентрації антитіл проти шипового білка коронавірусу.

Ці дані підтверджують рішення деяких європейських країн, які почали пропонувати альтернативи AstraZeneca в якості другого щеплення після того, як вакцина виявилася пов'язаною з рідкісними тромбами.

Метью Снейп, професор Оксфорда, що стоїть за дослідженням, сказав, що отримані дані можуть бути використані для надання гнучкості розгортанню вакцини, але його недостатньо, щоб рекомендувати більш широкий відхід від клінічно затверджених графіків.

Найвища відповідь антитіл спостерігалася у людей, які отримували дві дози вакцини Pfizer. Обидва змішані режими давали кращу відповідь, ніж дві дози вакцини AstraZeneca.

Укол AstraZeneca, за яким послідувала Pfizer, викликав найкращі Т-клітинні відповіді, а також більш високу відповідь антитіл, ніж Pfizer, за яким слідувала AstraZeneca.

Результати були отримані для комбінацій вакцин, що вводяться з чотиритижневим інтервалом 830 учасників.