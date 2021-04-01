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Исследования показали, что вакцина Pfizer защищает от коронавируса в течение полугода

Автор: Инна Собора

Вакцина Pfizer / BioNTech, которую разработали для борьбы с пандемией, предоставляет защиту от коронавируса в течение полугода. Такие результаты показала третья фаза тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Pfizer / BioNTech планируют в ближайшем будущем представить подробные результаты исследований.

"В течение шести месяцев после приема второй дозы у участников испытаний не наблюдалось серьезных проблем. Побочные эффекты в целом соответствовали ранее полученным результатам. Безопасность вакцины в настоящее время оценена у более чем 44 тысяч участников (испытаний, - ред.) в возрасте от 16 лет и старше", - сообшили в компании.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech на 91% помогает предотвратить заболевание COVID.

Вакцина также на 100% оказалась эффективной в предотвращении заболевания среди участников испытаний в Южной Африке, где доминирует новый вариант B1351.

Напомним, компания Pfizer заявила 31 марта, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

РБК-Украина писало, что глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

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Новости Украины КоронавирусВакцина
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