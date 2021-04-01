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Дослідження показали, що вакцина Pfizer захищає від коронавіруса протягом півроку

Автор: Инна Собора

Вакцина Pfizer / BioNTech, яку розробили для боротьби з пандемією, надає захист від коронавіруса протягом півроку. Такі результати показала третя фаза тестування.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Pfizer / BioNTech планують у найближчому майбутньому представити докладні результати досліджень.

"Протягом шести місяців після прийому другої дози у учасників випробувань не спостерігалося серйозних проблем. Побічні ефекти в цілому відповідали раніше отриманим результатам. Безпека вакцини в даний час оцінена у понад 44 тисяч учасників (випробувань, - ред.) у віці від 16 років і старше", - повідомили в компанії.

Раніше повідомлялося, що вакцина Pfizer і BioNTech на 91% допомагає запобігти захворюванню COVID.

Вакцина також на 100% виявилася ефективною у запобіганні захворювання серед учасників випробувань в Південній Африці, де домінує новий варіант B1351.

Нагадаємо, компанія Pfizer заявила 31 березня, що її вакцина проти COVID-19 опинилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років.

РБК-Україна писало, що глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров'я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

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Новини України КоронавірусВакцина
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