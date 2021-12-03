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Пытался обмануть систему. В Италии мужчина подставил фейковую руку для COVID-прививки

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Пятница 03 декабря 2021 14:58
Пытался обмануть систему. В Италии мужчина подставил фейковую руку для COVID-прививки Фото: мужчина в Италии пытался обмануть систему COVID-сертификатов (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

На северо-западе Италии в городке Бьелле мужчина пытался получить прививку от коронавируса в силиконовую руку. Он полагал, что таким образом у него получить сертификат о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что мужчина старше 50 лет пришел в центр вакцинации за прививкой, но медицинские работники определили, что он подставил им фейковую руку. Несмотря на реалистичный цвет кожи, силиконовая конечность никого не обманула, и об инциденте сообщили полиции.

"Дело граничит с нелепостью, если бы не тот факт, что мы говорим о поступке огромной важности", - заявил глава регионального правительства Пьемонта Альберт Сирио.

По его словам, поступок неприемлем, учитывая жертвы, которые понесло итальянское общество во время пандемии.

Отметим, инцидент с силиконовой рукой произошел накануне ужесточения правил для людей, которые еще не были вакцинированы против COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия вводит "супер зеленый пропуск", и сократит действие сертификатов вакцинации от коронавируса до 9 месяцев.

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