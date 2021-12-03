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Намагався обдурити систему. В Італії чоловік підставив фейкову руку для COVID-щеплення

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П'ятниця 03 грудня 2021 14:58
Намагався обдурити систему. В Італії чоловік підставив фейкову руку для COVID-щеплення Фото: чоловік в Італії намагався обдурити систему COVID-сертифікатів (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

На північному заході Італії в містечку Б'єлле чоловік намагався отримати щеплення від коронавірусу в силіконову руку. Він вважав, що таким чином у нього отримати сертифікат про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що чоловік старше 50 років прийшов в центр вакцинації за щепленням, але медичні працівники визначили, що він підставив їм фейкову руку. Незважаючи на реалістичний колір шкіри, силіконова кінцівка нікого не обдурила, і про інцидент повідомили поліції.

"Справа межує з безглуздістю, якби не той факт, що ми говоримо про вчинок величезної важливості", - заявив глава регіонального уряду П'ємонту Альберт Сіріо.

За його словами, вчинок неприйнятний, враховуючи жертви, які понесло італійське суспільство під час пандемії.

Зазначимо, інцидент з силіконовою рукою стався напередодні посилення правил для людей, які ще не були вакциновані проти COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія вводить "супер зелений пропуск", і скоротить дію сертифікатів вакцинації від коронавірусу до 9 місяців.

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