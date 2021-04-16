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В Италии начнут ослаблять карантин с 26 апреля

Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение начать послабление действующих карантинных мер. В частности, ослаблять карантин в стране начнут с 26 апреля.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Quotidiano.

"Правительство решило начать постепенное послабление ограничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются", - заявил он.

В частности, смогут возобновить работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время. При этом все школьники вернутся к очному обучению.

Также будет разрешено передвигаться между регионами, хотя сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.

Напомним, Италия готовится к открытию своих границ для иностранных туристов с 2 июня. Однако это будет возможно при выполнении трех условий.

Кроме того, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые карантинные ограничения. В пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

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Новости Украины КарантинИталияКоронавирус
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