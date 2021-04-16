В Италии начнут ослаблять карантин с 26 апреля

"Правительство решило начать постепенное послабление ограничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются", - заявил он.

В частности, смогут возобновить работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время. При этом все школьники вернутся к очному обучению.

Также будет разрешено передвигаться между регионами, хотя сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.