В Италии начнут ослаблять карантин с 26 апреля

Правительство Италии приняло решение начать послабление действующих карантинных мер. В частности, ослаблять карантин в стране начнут с 26 апреля.
Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Quotidiano.
"Правительство решило начать постепенное послабление ограничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются", - заявил он.
В частности, смогут возобновить работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время. При этом все школьники вернутся к очному обучению.
Также будет разрешено передвигаться между регионами, хотя сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.
Напомним, Италия готовится к открытию своих границ для иностранных туристов с 2 июня. Однако это будет возможно при выполнении трех условий.
Кроме того, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые карантинные ограничения. В пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.