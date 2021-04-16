В Італії почнуть послаблювати карантин з 26 квітня

Уряд Італії прийняв рішення почати послаблення діючих карантинних заходів. Зокрема, послаблювати карантин в країні почнуть з 26 квітня.
Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає Quotidiano.
"Уряд вирішив почати поступове послаблення обмежень з 26 квітня. Приймаючи таке рішення, ми беремо на себе ризики, але воно ґрунтується на епідеміологічних даних, які поліпшуються", - заявив він.
Зокрема, зможуть відновити роботу ресторани і бари на майданчиках на відкритому повітрі в обідній та вечірній час. При цьому всі школярі повернуться до очного навчання.
Також буде дозволено пересуватися між регіонами, хоча збережеться їх поділ за колірною ознакою в залежності від рівня епідеміологічних ризиків.
Нагадаємо, Італія готується до відкриття своїх кордонів для іноземних туристів з 2 червня. Однак це буде можливо при виконанні трьох умов.
Крім того, в половині областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня ввели нові карантинні обмеження. Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде введений загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.