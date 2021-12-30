UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Италии новый рекорд. Почти 100 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Автор: Ольга Белей

Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toscana media news.

"За последние 24 часа в Италии было выявлено 98 030 новых случаев COVID-19. Тестов было преведено - 1 029 429", - пишет издание.

При этом уточняется, что нагрузка на больницы увеличивается. В данный момент 10 578 пациентов госпитализированы с симптомами коронавирусной инфекции, они пребывают в обычных палатах. Еще 1185 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, 29 декабря в Великобритании подтвердили 183 037 новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия