В Италии новый рекорд. Почти 100 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Италия пополнила группу стран, регистрирующих очень высокие показатели заболеваемости COVID-19. В стране зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toscana media news.
"За последние 24 часа в Италии было выявлено 98 030 новых случаев COVID-19. Тестов было преведено - 1 029 429", - пишет издание.
При этом уточняется, что нагрузка на больницы увеличивается. В данный момент 10 578 пациентов госпитализированы с симптомами коронавирусной инфекции, они пребывают в обычных палатах. Еще 1185 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.
Напомним, 29 декабря в Великобритании подтвердили 183 037 новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.