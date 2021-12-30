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В Італії новий рекорд. Майже 100 тисяч хворих COVID-19 за добу

Автор: Ольга Белей

Італія поповнила групу країн, де реєструють дуже високі показники захворюваності COVID-19. У країні зареєстровано майже 100 тисяч нових випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Toscana media news.

"За останні 24 години в Італії було виявлено 98 030 нових випадків COVID-19. Тестів було преведено - 1 029 429", - пише видання.

При цьому уточнюється, що навантаження на лікарні збільшується. В даний момент 10 578 пацієнтів госпіталізовані з симптомами коронавірусної інфекції, вони перебувають у звичайних палатах. Ще 1185 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, 29 грудня у Великій Британії підтвердили 183 037 нових випадків коронавірусу. Це найбільше число з початку пандемії.

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Італія