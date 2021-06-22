В Италии отменят масочный режим на улицах

"С 28 июня мы отменяем необходимость носить маски на улице в белых зонах", - сообщил Сперанца.

Сейчас случаи COVID-19 и госпитализаций в стране уменьшаются. Обязательное ношение масок было введено в октябре прошлого года, когда страна входила во вторую волну эпидемии, а власти пытались обуздать растущие инфекции.

Правительство Италии постепенно снимает ограничения с апреля, открывая рестораны, бары, кинотеатры и спортзалы и позволяя свободу передвижения по стране.

Ношение масок при этом остается обязательным в закрытых общественных помещениях.

Решение вступит в силу со следующего понедельника, когда во всей стране будет введена "белая" зона карантина.