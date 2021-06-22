В Италии отменят масочный режим на улицах

Италия отменяет требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе с 28 июня. Правило действовало с октября 2020 года.
Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в Facebook.
"С 28 июня мы отменяем необходимость носить маски на улице в белых зонах", - сообщил Сперанца.
Сейчас случаи COVID-19 и госпитализаций в стране уменьшаются. Обязательное ношение масок было введено в октябре прошлого года, когда страна входила во вторую волну эпидемии, а власти пытались обуздать растущие инфекции.
Правительство Италии постепенно снимает ограничения с апреля, открывая рестораны, бары, кинотеатры и спортзалы и позволяя свободу передвижения по стране.
Ношение масок при этом остается обязательным в закрытых общественных помещениях.
Решение вступит в силу со следующего понедельника, когда во всей стране будет введена "белая" зона карантина.
Напомним, в Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с соответствующими сертификатами всех стран Европейского Союза.
При этом в конце прошлой недели Италия ввела обязательный пятидневный карантин и тестирование на коронавирус для прибывающих из Великобритании. Власти также продлили запрет на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.