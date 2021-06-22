В Італії скасують масковий режим на вулицях

"З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах", - повідомив Сперанца.

Наразі випадки COVID-19 та госпіталізацій у країні зменшуються. Обов'язкове носіння масок було введено в жовтні минулого року, коли країна входила в другу хвилю епідемії, а влада намагалася приборкати зростаючі інфекції.

Уряд Італії поступово знімає обмеження з квітня, відкриваючи ресторани, бари, кінотеатри та спортзали та дозволяючи свободу пересування країною.

Носіння масок при цьому залишається обов'язковим в закритих громадських приміщеннях.

Рішення набуде чинності з наступного понеділка, коли у всій країні буде запроваджено "білу" зону карантину.