RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Італії скасують масковий режим на вулицях

Автор: Андрій Василюк

Італія скасовує вимогу щодо обов'язкового носіння масок на відкритому повітрі з 28 червня. Правило діяло з жовтня 2020 року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца у Facebook.

"З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах", - повідомив Сперанца.

Наразі випадки COVID-19 та госпіталізацій у країні зменшуються. Обов'язкове носіння масок було введено в жовтні минулого року, коли країна входила в другу хвилю епідемії, а влада намагалася приборкати зростаючі інфекції.

Уряд Італії поступово знімає обмеження з квітня, відкриваючи ресторани, бари, кінотеатри та спортзали та дозволяючи свободу пересування країною.

Носіння масок при цьому залишається обов'язковим в закритих громадських приміщеннях.

Рішення набуде чинності з наступного понеділка, коли у всій країні буде запроваджено "білу" зону карантину.

Нагадаємо, в Італії з 1 липня почнуть видавати COVID-паспорти. Італійські паспорти будуть повністю сумісні з відповідними сертифікатами всіх країн Європейського Союзу.

При цьому наприкінці минулого тижня Італія запровадила обов'язковий п'ятиденний карантин і тестування на коронавірус для прибуваючих з Великої Британії. Влада також продовжила заборону на в'їзд з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус