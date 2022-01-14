В Италии для полицейских закупили розовые маски: Профсоюз выступил с протестом

"Мы не будем носить розовые маски. Они не подходят для нашей формы", - говорится в письме профсоюза.

Как стало известно, полицейские участки в городах Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Болонья и Венеция получили средства индивидуальной защиты, которые нужно носить во время службы. Однако маски оказались розового цвета.

"Учитывая данную нами присягу необходимо, чтобы униформа носилась с приличием и уважением к институции. Особенно в исторический момент, когда растет неприятие к представителям охраны правопорядка, становится необходимым трезвый подход и уважение к одетой униформе " - говорится в письме профсоюза.

Итальянские полицейские уверены, что розовые маски не придают полиции авторитетности.

В связи с этим, полиция просит Джаннини о "немедленном вмешательстве, направленном на то, чтобы коллеги работали в масках другого цвета (белыми, синими, голубыми или черными)".