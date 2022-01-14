UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Италии для полицейских закупили розовые маски: Профсоюз выступил с протестом

Автор: Ольга Белей

Профсоюз итальянских полицейских обратился к главе полиции Лабмерто Джаннини с просьбой решить вопрос относительно закупленных средств защиты. По мнению правоохранителей, розовый цвет масок вредит имиджу институции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Мы не будем носить розовые маски. Они не подходят для нашей формы", - говорится в письме профсоюза.

Как стало известно, полицейские участки в городах Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Болонья и Венеция получили средства индивидуальной защиты, которые нужно носить во время службы. Однако маски оказались розового цвета.

"Учитывая данную нами присягу необходимо, чтобы униформа носилась с приличием и уважением к институции. Особенно в исторический момент, когда растет неприятие к представителям охраны правопорядка, становится необходимым трезвый подход и уважение к одетой униформе " - говорится в письме профсоюза.

Итальянские полицейские уверены, что розовые маски не придают полиции авторитетности.

В связи с этим, полиция просит Джаннини о "немедленном вмешательстве, направленном на то, чтобы коллеги работали в масках другого цвета (белыми, синими, голубыми или черными)".

Напомним, Румыния с 8 января начала штрафовать за ношение тканевых масок. Теперь гражданам за такую маску грозит штраф в размере 2 500 леев (около 570 долларов).

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия