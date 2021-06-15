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В Италии разрешили смешивать вакцины против COVID

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Италия, Вторник 15 июня 2021 14:36
В Италии разрешили смешивать вакцины против COVID Фото: в Италии разрешили смешивать вакцины против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило сочетание вакцин против коронавируса. В частности, речь идет о прививании лиц до 60 лет.

Об этом сообщает пресс-центр AIFA.

"На основании клинических исследований, опубликованных за последние несколько недель, научный комитет AIFA решил утвердить смесь вакцин",- говорится в заявлении.

По информации агентства, итальянцы в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, вдруг могут привиться любой другой вакциной.

В пресс-центре добавляют, что вакцинами Pfizer и Moderna можно прививать людей, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca.

Ранее стало известно, что в Италии количество заражений COVID-19 у взрослых разного возраста упало на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Добавим, что в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина.

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