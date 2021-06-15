ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Італії дозволили змішувати вакцини проти COVID

Новость на русском →
Італія, Вівторок 15 червня 2021 14:36
В Італії дозволили змішувати вакцини проти COVID Фото: в Італії дозволили змішувати вакцини проти COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило поєднання вакцин проти коронавірусу. Зокрема, мова йде про щеплення осіб до 60 років.

Про це повідомляє прес-центр AIFA.

"На підставі клінічних досліджень, опублікованих за останні кілька тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", - йдеться в заяві.

За інформацією агентства, італійці віком до 60 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, вдруге можуть щепитися будь-якою іншою вакциною.

В прес-центрі додають, що вакцинами Pfizer і Moderna можна щеплювати людей, котрі отримали першу дозу препарату AstraZeneca.

Раніше стало відомо, що в Італії кількість заражень COVID-19 у дорослих різного віку впала на 80% через п'ять тижнів після першої дози вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

Додамо, що наприкінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в "білу зону" карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус Вакцина Італія
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19