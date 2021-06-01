В Италии рестораны возобновили обслуживание клиентов внутри

В Италии впервые за несколько месяцев бары и рестораны начали принимать посетителей во внутренних помещениях. В стране продолжается смягчение карантинных ограничений.

Об этом сообщает AP .

Италия начала отменять карантинные ограничения в апреле, поскольку количество новых случаев заболевания демонстрировало признаки постоянного уменьшения. Сейчас почти 35 миллионов человек в стране с 60 миллионами жителей получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19.

До 1 июня заведения питания должны были либо предлагать места на открытом воздухе, либо подавать кофе в выносных чашках, призывая клиентов отходить от бара перед тем, как употреблять напитки.

Напомним, в конце мая правительство Италии приняло решение перевести три региона страны в "белую зону" карантина. Речь идет об острове Сардиния и регионах Молизе и Фриули-Венеция-Джулия.

В трех регионах отменяют действие комендантского часа. Также в них разрешена работа ресторанов, баров, крытых бассейнов, тематических парков. К тому же, разрешено проводить ярмарки и фестивали.

Ранее правительство Италии продлило запрет на въезд для людей, которые приезжают из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки.

Кроме того, ранее власти Италии утвердили план смягчения карантина, который был введен из-за COVID.