В Італії ресторани відновили обслуговування клієнтів всередині

В Італії вперше за декілька місяців бари та ресторани почали приймати відвідувачів у внутрішніх приміщеннях. У країні триває пом'якшення карантинних обмежень.
Про це повідомляє AP.
До 1 червня заклади харчування повинні були або пропонувати місця на відкритому повітрі, або подавати каву у виносних чашках, закликаючи клієнтів відходити від бару перед тим, як споживати напої.
Італія почала скасовувати карантинні обмеження в квітні, оскільки кількість нових випадків захворювання демонструвала ознаки постійного зменшення. Наразі майже 35 мільйонів людей у країні з 60 мільйонами жителів отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Нагадаємо, наприкінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в "білу зону" карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.
У трьох регіонах скасовують дію комендантської години. Також в них дозволена робота ресторанів, барів, критих басейнів, тематичних парків. До того ж, дозволено проводити ярмарки та фестивалі.
Раніше уряд Італії продовжив заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.
Крім того, раніше влада Італії затвердила план пом'якшення карантину, який був запроваджений через COVID.