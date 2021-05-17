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В Италии утвердили план смягчения карантина

Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение начать смягчение ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии. В частности, будет сокращено время действия комендантского часа.

Об этом сообщает издание ANSA.

Так, будет сокращено на один час начало комендантского часа (он будет начинаться с 23:00) в регионах, которые находятся в "желтой" зоне ограничений, означающей низкую угрозу распространения вируса.

С 7 июня комендантский час планируется сократить еще на час - он будет вступать в силу с полуночи. С 21 июня его планируется отменить.

Планируется, что с 22 мая возобновят свою работу предприятия на рынках и в торговых центрах, галереях и бизнес-парках.

С 15 июня будет разрешено проводить частные мероприятия, в частности, свадьбы. Однако гости мероприятия должны будут иметь "зеленый пропуск", а именно сертификат о вакцинации.

С 17 мая только один регион Италии находится в "оранжевой" зоне мер карантина - в альпийской Валле Д'Аоста закрыты рестораны и бары, за исключением работы на вынос, а также музеи, кино и концертные залы.

Напомним, в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.

Кроме того, стало известно, когда Испания сможет начать принимать туристов.

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