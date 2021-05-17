В Італії затвердили план пом'якшення карантину

Так, буде скорочено на одну годину початок комендантської години (він буде починатися з 23:00) в регіонах, які знаходяться в "жовтій" зоні обмежень, що означає низьку загрозу поширення вірусу.

З 7 червня комендантську годину планується скоротити ще на годину - вона вступатиме в силу з півночі. З 21 Червня його планується скасувати.

Планується, що з 22 травня відновлять свою роботу підприємства на ринках і в торгових центрах, галереях і бізнес-парках.

З 15 червня буде дозволено проводити приватні заходи, зокрема, весілля. Однак гості заходу повинні будуть мати "зелену перепустку", а саме сертифікат про вакцинацію.

З 17 Травня тільки один регіон Італії знаходиться в "помаранчевій" зоні заходів карантину - в альпійській Валле Д'аоста закриті ресторани і бари, за винятком роботи на винос, а також музеї, кіно і концертні зали.