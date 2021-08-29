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Италия открывает границы для вакцинированных британцев

Автор: Наталья Скороход

Италия открывает границы для вакцинированных и здоровых путешественников из Великобритании. Запрет на въезд британцев в страну действовал с 21 июня из-за штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Британцам больше не придется помещать в карантин по прибытию в Италию, если они полностью вакцинированы и могут показать отрицательный результат теста на COVID.

Министерство здравоохранения Италии заявило, что пятидневный обязательный карантин будет отменен уже с 31 августа.

Тест на коронавирус нужно пройти за 48 часов до прибытия в Италию. Также должно пройти не менее 14 дней с момента введения второй дозы вакцины.

Существующие ограничения для посетителей из других стран останутся в силе.

Италия находится в янтарном списке всех четырех стран Великобритании.

Напомним, что Таиланд ослабляет карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Они вступят в силу с сентября.

Также сообщалось, что в Германии прошли протесты против карантина. Полиция арестовала больше 100 человек.

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