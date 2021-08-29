Италия открывает границы для вакцинированных британцев

Британцам больше не придется помещать в карантин по прибытию в Италию, если они полностью вакцинированы и могут показать отрицательный результат теста на COVID.

Министерство здравоохранения Италии заявило, что пятидневный обязательный карантин будет отменен уже с 31 августа.

Тест на коронавирус нужно пройти за 48 часов до прибытия в Италию. Также должно пройти не менее 14 дней с момента введения второй дозы вакцины.

Существующие ограничения для посетителей из других стран останутся в силе.

Италия находится в янтарном списке всех четырех стран Великобритании.