Італія відкриває кордони для вакцинованих британців

Британцям більше не доведеться поміщати в карантин після прибуття в Італію, якщо вони повністю вакциновані і можуть показати негативний результат тесту на COVID.

Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що п'ятиденний обов'язковий карантин буде скасований вже з 31 серпня.

Тест на коронавірус потрібно пройти за 48 годин до прибуття в Італію. Також має пройти не менше 14 днів з моменту введення другої дози вакцини.

Існуючі обмеження для відвідувачів з інших країн залишаться в силі.

Італія знаходиться в бурштиновому списку всіх чотирьох країн Великобританії.