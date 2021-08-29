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Італія відкриває кордони для вакцинованих британців

Автор: Наталья Скороход

Італія відкриває кордони для вакцинованих і здорових мандрівників з Великобританія. Заборона на в'їзд британців в країну діяла з 21 червня через штам коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Британцям більше не доведеться поміщати в карантин після прибуття в Італію, якщо вони повністю вакциновані і можуть показати негативний результат тесту на COVID.

Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що п'ятиденний обов'язковий карантин буде скасований вже з 31 серпня.

Тест на коронавірус потрібно пройти за 48 годин до прибуття в Італію. Також має пройти не менше 14 днів з моменту введення другої дози вакцини.

Існуючі обмеження для відвідувачів з інших країн залишаться в силі.

Італія знаходиться в бурштиновому списку всіх чотирьох країн Великобританії.

Нагадаємо, що Таїланд послаблює карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусом. Вони набудуть чинності з вересня.

Також повідомлялося, що у Німеччині пройшли протести проти карантину. Поліція заарештувала понад 100 осіб.

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