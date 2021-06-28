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Италия отменила почти все карантинные ограничения

Автор: РБК-Украина

В Италии отменили почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса. В "белой" зоне карантина находятся все регионы Италии.

Об этом сообщает издание ANSA.

Так, с понедельника в Италии отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было введено в стране в начале октября.

Тем не менее каждый гражданин должен всегда иметь при себе маску и надевать ее в случае, если на улице невозможно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо использовать маски во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, в поездах и самолетах.

Напомним, в Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с соответствующими сертификатами всех стран Европейского Союза.

Кроме того, Италия ввела обязательный пятидневный карантин и тестирование на коронавирус для прибывающих из Великобритании. Власти также продлили запрет на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

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