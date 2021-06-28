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Італія скасувала майже всі карантинні обмеження

Автор: РБК-Україна

В Італії скасували майже всі карантинні обмеження, які були введені через коронавірус. У" Білій " зоні карантину знаходяться всі регіони Італії.

Про це повідомляє видання ANSA.

Так, з понеділка в Італії скасовано обов'язкове носіння медичних масок на відкритому повітрі, яке було введено в країні на початку жовтня.

Проте кожен громадянин повинен завжди мати при собі маску і надягати її в разі, якщо на вулиці неможливо дотримуватися соціальну дистанцію. Крім того, необхідно використовувати маски у всіх закритих приміщеннях, а також в громадському транспорті, в поїздах і літаках.

Нагадаємо, в Італії з 1 липня почнуть видавати COVID-паспорти. Італійські паспорти будуть повністю сумісні з відповідними сертифікатами всіх країн Європейського Союзу.

Крім того, Італія ввела обов'язковий п'ятиденний карантин і тестування на коронавірус для прибувають з Великобританії. Влада також продовжила заборону на в'їзд з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.

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