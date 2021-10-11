Италия полностью вакцинировала 80% населения старше 12 лет

По словам бывшего директора Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Раси, достижение Италии является "не просто символическим порогом".

"Это уровень, который, как показывают расчеты, коррелирует со значительным сокращением циркуляции вируса и резким сокращением госпитализаций", - отметил Раси.

Сокращение числа госпитализации, как заметил Раси, имеет большое значение для восстановления экономики Италии, а также поможет Минздраву переориентировать внимание и на другие важные вещи в стране, кроме ситуации касаемо коронавируса.

По состоянию на 11 сентября, с начала пандемии, в Италии было зафиксировано 4,7 млн случаев заражения, среди которых 131 тысяча оказались летальными.