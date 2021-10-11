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Італія повністю вакцинувала 80% населення старше 12 років

Автор: Сергій Пишкін

Італія повністю вакцинувала від коронавірусу 80% населення старше 12 років. Цільовий показник було досягнуто ввечері 9 жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами колишнього директора Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Гвідо Расі, досягнення Італії є "не просто символічним порогом".

"Це рівень, який, як показують розрахунки, корелює зі значним скороченням циркуляції вірусу і різким скороченням госпіталізацій", - відзначив Расі.

Скорочення числа госпіталізації, як зауважив Расі, має велике значення для відновлення економіки Італії й допоможе МОЗ переорієнтувати увагу й на інші важливі речі в країні, крім ситуації щодо коронавірусу.

Станом на 11 вересня, з початку пандемії, в Італії було зафіксовано 4,7 млн випадків зараження, серед яких 131 тисяча виявилися летальними.

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ІталіяКоронавірусВакцинація