Италия продлила COVID-ограничения для путешественников из Европы

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал новое постановление, которое продлевает действующие правила для прибывающих из европейских стран. Туристы должны сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на пять дней.

Постановление также ужесточает правила для прибывающих из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

Впервые введенное 31 марта, правило карантина для путешественников из стран ЕС было продлено трижды на фоне увеличения числа случаев заболевания коронавируса в Италии и других европейских странах.

Правило требует, чтобы люди, прибывающие из любой другой страны ЕС или Шенгенской зоны, сдавали отрицательный тест на коронавирус не более чем за 48 часов до прибытия в Италию, а затем проводили пять дней на карантине независимо от результатов теста. После самоизоляции они должны сдать еще один тест на коронавирус.