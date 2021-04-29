Італія продовжила COVID-обмеження для мандрівників з Європи

Міністр охорони Здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав нову постанову, яка продовжує діючі правила для прибувають з європейських країн. Туристи повинні здати тест на коронавірус і самоізолюватися на п'ять днів.

Постанова також посилює правила для прибувають з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.

Вперше введене 31 Березня, правило карантину для мандрівників з країн ЄС було продовжено тричі на тлі збільшення числа випадків захворювання коронавірусу в Італії та інших європейських країнах.

Правило вимагає, щоб люди, які прибувають з будь-якої іншої країни ЄС або Шенгенської зони, здавали негативний тест на коронавірус не більше ніж за 48 годин до прибуття в Італію, а потім проводили п'ять днів на карантині незалежно від результатів тесту. Після самоізоляції вони повинні здати ще один тест на коронавірус.