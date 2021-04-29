Італія продовжила COVID-обмеження для мандрівників з Європи

Уряд Італії прийняв рішення продовжити карантин для мандрівників з ЄС. Обмеження діятимуть щонайменше до середини травня.
Про це повідомляє The Local.
Міністр охорони Здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав нову постанову, яка продовжує діючі правила для прибувають з європейських країн. Туристи повинні здати тест на коронавірус і самоізолюватися на п'ять днів.
Постанова також посилює правила для прибувають з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.
Вперше введене 31 Березня, правило карантину для мандрівників з країн ЄС було продовжено тричі на тлі збільшення числа випадків захворювання коронавірусу в Італії та інших європейських країнах.
Правило вимагає, щоб люди, які прибувають з будь-якої іншої країни ЄС або Шенгенської зони, здавали негативний тест на коронавірус не більше ніж за 48 годин до прибуття в Італію, а потім проводили п'ять днів на карантині незалежно від результатів тесту. Після самоізоляції вони повинні здати ще один тест на коронавірус.
Нагадавши, з 26 квітня в Італії почали послаблювати карантин. Зокрема, відновили роботу ресторани і бари на майданчиках на відкритому повітрі в обідній і вечірній час. При цьому всі школярі повернулися до очного навчання.
Крім того, Італія готується до відкриття своїх кордонів для іноземних туристів з 2 червня. Однак це буде можливо при виконанні трьох умов.