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Італія продовжила COVID-обмеження для мандрівників з Європи

Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення продовжити карантин для мандрівників з ЄС. Обмеження діятимуть щонайменше до середини травня.

Про це повідомляє The Local.

Міністр охорони Здоров'я Італії Роберто Сперанца підписав нову постанову, яка продовжує діючі правила для прибувають з європейських країн. Туристи повинні здати тест на коронавірус і самоізолюватися на п'ять днів.

Постанова також посилює правила для прибувають з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.

Вперше введене 31 Березня, правило карантину для мандрівників з країн ЄС було продовжено тричі на тлі збільшення числа випадків захворювання коронавірусу в Італії та інших європейських країнах.

Правило вимагає, щоб люди, які прибувають з будь-якої іншої країни ЄС або Шенгенської зони, здавали негативний тест на коронавірус не більше ніж за 48 годин до прибуття в Італію, а потім проводили п'ять днів на карантині незалежно від результатів тесту. Після самоізоляції вони повинні здати ще один тест на коронавірус.

Нагадавши, з 26 квітня в Італії почали послаблювати карантин. Зокрема, відновили роботу ресторани і бари на майданчиках на відкритому повітрі в обідній і вечірній час. При цьому всі школярі повернулися до очного навчання.

Крім того, Італія готується до відкриття своїх кордонів для іноземних туристів з 2 червня. Однак це буде можливо при виконанні трьох умов.

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