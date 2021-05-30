Италия продлила запрет на въезд из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки

Италия продлила запрет на въезд для людей, приезжающих из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки. Этот запрет применен в качестве меры предосторожности против индийского варианта коронавируса с тройной мутацией.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение представителя министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Запрет, который не распространяется на итальянских граждан, был введен в конце апреля и срок его действия истекал в воскресенье. Его продлили до 21 июня.
Согласно плану смягчения карантина в Италии, 7 июня комендантский час могут сократить еще на час - он будет вступать в силу с 00:00. С 21 июня его планируется отменить. С 15 июня будет разрешено проводить частные мероприятия, в частности свадьбы. Однако гости мероприятия должны будут иметь "зеленый пропуск".
Ранее технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керховена заявила, что в будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса.
При этом в ВОЗ считают, что угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать.
Сейчас и Индии циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.