Италия продлила запрет на въезд из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки

Италия продлила запрет на въезд для людей, приезжающих из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки. Этот запрет применен в качестве меры предосторожности против индийского варианта коронавируса с тройной мутацией.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение представителя министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Запрет, который не распространяется на итальянских граждан, был введен в конце апреля и срок его действия истекал в воскресенье. Его продлили до 21 июня.

Согласно плану смягчения карантина в Италии, 7 июня комендантский час могут сократить еще на час - он будет вступать в силу с 00:00. С 21 июня его планируется отменить. С 15 июня будет разрешено проводить частные мероприятия, в частности свадьбы. Однако гости мероприятия должны будут иметь "зеленый пропуск".