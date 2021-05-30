Італія продовжила заборону на в'їзд з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки

Італія продовжила заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладеш та Шрі-Ланки. Цю заборону застосовано як запобіжний засіб проти індійського варіанту коронавірусу з потрійною мутацією.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на повідомлення речника міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Заборона, яка не поширюється на італійських громадян, була введена наприкінці квітня і термін її дії закінчувався в неділю. Його продовжили до 21 червня.

Згідно з планом пом'якшення карантину в Італії, 7 червня комендантську годину можуть скоротити ще на годину - вона вступатиме в силу з опівночі. З 21 Червня його планується скасувати. З 15 червня буде дозволено проводити приватні заходи, зокрема, весілля. Однак гості заходу повинні будуть мати "зелену перепустку".