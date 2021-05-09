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Италия снимает карантинные ограничения для путешественников из некоторых стран

Автор: Наталья Скороход

В Италии снимут карантинные ограничения для путешественников из некоторых стран. Это произойдет уже в середине мая.

Об этом сообщает Reuters.

В середине мая карантинные ограничения снимут для прибывающих путешественников из европейских стран, Великобритании и Израиля, а в июне - для путешественников из США. Это нужно для того, чтоб оживить индустрию туризма.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что власти готовы ослабить ограничения для стран с высоким уровнем вакцинации

"Мы работаем над отменой "мини-карантина" для людей, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест или они вылечились от COVID в течение последних 6 месяцев. То же самое касается и США", - сообщил Майо.

Людям, въезжающим в Италию из других европейских стран и Израиля, в настоящее время грозит пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции.

Для путешественников, прибывающих из США, обязательный период карантина составляет 10 дней.

Напомним, Европа готовится открыть границы для приезжих. Въезд будут разрешать для путешественников из стран с низким уровнем коронавируса и высоким уровнем вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Японии 7 тысяч людей заболели коронавирусом. Такого в стране не было долго.

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