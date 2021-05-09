Италия снимает карантинные ограничения для путешественников из некоторых стран

В середине мая карантинные ограничения снимут для прибывающих путешественников из европейских стран, Великобритании и Израиля, а в июне - для путешественников из США. Это нужно для того, чтоб оживить индустрию туризма.

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что власти готовы ослабить ограничения для стран с высоким уровнем вакцинации

"Мы работаем над отменой "мини-карантина" для людей, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест или они вылечились от COVID в течение последних 6 месяцев. То же самое касается и США", - сообщил Майо.

Людям, въезжающим в Италию из других европейских стран и Израиля, в настоящее время грозит пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции.

Для путешественников, прибывающих из США, обязательный период карантина составляет 10 дней.