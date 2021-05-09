Італія знімає карантинні обмеження для мандрівників з деяких країн

В середині травня карантинні обмеження знімуть для людей, що прибувають з європейських країн, Великобританії та Ізраїлю, а в червні - для мандрівників з США. Це потрібно для того, щоб оживити індустрію туризму.

Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо заявив, що влада готова послабити обмеження для країн з високим рівнем вакцинації

"Ми працюємо над скасуванням "міні-карантину" для людей, які прибувають з європейських країн, Великобританії та Ізраїлю, якщо у них є негативний тест або вони вилікувалися від COVID протягом останніх 6 місяців. Те ж саме стосується і США", - повідомив Майо.

Людям, які в'їжджають до Італії з інших європейських країн та Ізраїлю, зараз загрожує п'ятиденний карантин і обов'язкове тестування як до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції.

Для мандрівників, які прибувають з США, обов'язковий період карантину становить 10 днів.