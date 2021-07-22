Италия вводит COVID-пропуска и продлевает режим ЧС

С 5 августа COVID-пропуска можно будет использовать для доступа к столикам в закрытых помещениях в барах и ресторанах, для посещения музеев, кинотеатров, театров.

Также по спецпропускам также будут пускать в театры и кинотеатры. При этом будет увеличено количество зрителей, которым разрешено посещать кинотеатры, как в помещениях, так и на открытом воздухе.

В "желтой зоне" посетить кинотеатр можно будет при наличии COVID-пропуска, маски и с соблюдением расстоянии. При этом в кинотеатре на открытом воздухе одновременно смогут находиться 2 500 зрителей, а в помещении до 1 тысяч человек.

В то время как в "белой зоне" максимально будет разрешено 5 тысяч человек на открытом воздухе и 2 500 в помещении.

Кроме того, в Италии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до 31 декабря 2021 года.