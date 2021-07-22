UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Италия вводит COVID-пропуска и продлевает режим ЧС

Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение ввести COVID-пропуска для посещения мероприятий, а также заведений общественного питания. Нововведение начнет действовать с 5 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

С 5 августа COVID-пропуска можно будет использовать для доступа к столикам в закрытых помещениях в барах и ресторанах, для посещения музеев, кинотеатров, театров.

Также по спецпропускам также будут пускать в театры и кинотеатры. При этом будет увеличено количество зрителей, которым разрешено посещать кинотеатры, как в помещениях, так и на открытом воздухе.

В "желтой зоне" посетить кинотеатр можно будет при наличии COVID-пропуска, маски и с соблюдением расстоянии. При этом в кинотеатре на открытом воздухе одновременно смогут находиться 2 500 зрителей, а в помещении до 1 тысяч человек.

В то время как в "белой зоне" максимально будет разрешено 5 тысяч человек на открытом воздухе и 2 500 в помещении.

Кроме того, в Италии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до 31 декабря 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияКарантинКоронавирус