Італія вводить COVID-перепустки і продовжує режим НС

З 5 серпня COVID-перепустки можна буде використовувати для доступу до столиків в закритих приміщеннях в барах і ресторанах, для відвідування музеїв, кінотеатрів, театрів.

При цьому буде збільшено кількість глядачів, яким дозволено відвідувати кінотеатри, як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі.

У "жовтій зоні" відвідати кінотеатр можна буде при наявності covid-пропуску, маски і з дотриманням відстані. При цьому в кінотеатрі на відкритому повітрі одночасно зможуть перебувати 2 500 глядачів, а в приміщенні до 1 тисяч осіб.

У той час як в "білій зоні" максимально буде дозволено 5 тисяч осіб на відкритому повітрі і 2 500 в приміщенні.

Крім того, в Італії продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 31 грудня 2021 року.