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Италию атакуют Delta и Kappa: количество случаев возросло за месяц

Автор: Наталья Скороход

В Италии возросла заболеваемость штаммами коронавируса Delta и Kappa, которые были впервые обнаружены в Индии. За последний месяц больных стало больше на 16,8%.

Об этом сообщает Reuters.

Delta () и Kappa (

Национальный институт здравоохранения Италии сообщает, что за последний месяц заболеваемость этими штаммами коронавируса увеличилась почти на 17%.

"Случаи вариантов Каппа и Дельта выросли с 4,2% в мае до 16,8% в июне", - говорится в сообщении института.

Delta

Напомним, что вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Индии. Об этом сообщил производитель вакцины.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса Delta уже обнаружен и в Украине. Им заболели 2 пациента, которые вернулись из России.

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Коронавирус "Дельта"