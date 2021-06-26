Италию атакуют Delta и Kappa: количество случаев возросло за месяц

В Италии возросла заболеваемость штаммами коронавируса Delta и Kappa, которые были впервые обнаружены в Индии. За последний месяц больных стало больше на 16,8%.
Об этом сообщает Reuters.
Delta () и Kappa (
Национальный институт здравоохранения Италии сообщает, что за последний месяц заболеваемость этими штаммами коронавируса увеличилась почти на 17%.
"Случаи вариантов Каппа и Дельта выросли с 4,2% в мае до 16,8% в июне", - говорится в сообщении института.
Delta
Напомним, что вакцина AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Индии. Об этом сообщил производитель вакцины.
Ранее сообщалось, что вариант коронавируса Delta уже обнаружен и в Украине. Им заболели 2 пациента, которые вернулись из России.