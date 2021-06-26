Італію атакують Delta і Kappa: кількість випадків зросла за місяць

В Італії зросла захворюваність штамами коронавірусу Delta і Kappa, які були вперше виявлені в Індії. За останній місяць хворих стало більше на 16,8%.
Про це повідомляє Reuters.
Delta () і Kappa (
Національний інститут охорони здоров'я Італії повідомляє, що за останній місяць захворюваність цими штамами коронавірусу збільшилася майже на 17%.
"Випадки варіантів Каппа і Дельта зросли з 4,2% у травні до 16,8% у червні", - йдеться в повідомленні інституту.
Delta
Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених в Індії. Про це повідомив виробник вакцини.
Раніше повідомлялося, що варіант коронавірусу Delta вже виявлений і в Україні. Їм захворіли 2 пацієнти, які повернулися з Росії.