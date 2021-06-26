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Італію атакують Delta і Kappa: кількість випадків зросла за місяць

Автор: Наталья Скороход

В Італії зросла захворюваність штамами коронавірусу Delta і Kappa, які були вперше виявлені в Індії. За останній місяць хворих стало більше на 16,8%.

Про це повідомляє Reuters.

Delta () і Kappa (

Національний інститут охорони здоров'я Італії повідомляє, що за останній місяць захворюваність цими штамами коронавірусу збільшилася майже на 17%.

"Випадки варіантів Каппа і Дельта зросли з 4,2% у травні до 16,8% у червні", - йдеться в повідомленні інституту.

Delta

Нагадаємо, що вакцина AstraZeneca ефективна проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених в Індії. Про це повідомив виробник вакцини.

Раніше повідомлялося, що варіант коронавірусу Delta вже виявлений і в Україні. Їм захворіли 2 пацієнти, які повернулися з Росії.

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Коронавірус "Дельта"