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Ивано-Франковская область переходит в "красную зону": названа дата

Автор: Валерия Полищук

Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова в Telegram.

Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", - написал министр.

Ограничения "красной зоны"

Так, в "красной зоне" заведения общественного питания могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы. При том в заведения будут пускать вакцинированных посетителей или при наличии результатов теста, сделанного за 72 часа.

То же самое касается:

  • торгово-развлекательных центров,
  • гостиниц,
  • кинотеатров и других учреждений культуры,
  • спортзалов,
  • субъектов проводящих торговое и бытовое обслуживание,
  • рынков,
  • плановых мероприятий по госпитализации.

Напомним, на сегодняшний день в "оранжевой зоне" находятся восемь областей.

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Ивано-Франковская областьКарантин