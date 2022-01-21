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Івано-Франківська область переходить у "червону зону": названо дату

Автор: Валерія Поліщук

Івано-Франківська область переходить в "червону зону" адаптивного карантину. Нові обмеження почнуть діяти з 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова в Telegram.

Таке рішення прийняла Держкомісія з питань ТЕБ і НС.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00: 00 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - написав міністр.

Обмеження "червоної зони"

Так, в "червоній зоні" заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів, якщо 100% персоналу вакциновані. При тому в заклади пускатимуть вакцинованих відвідувачів або за наявності результатів тесту, зробленого за 72 години.

Те ж саме стосується:

  • торгово-розважальних центрів,
  • готель,
  • кінотеатрів та інших закладів культури,
  • спортзал,
  • суб'єктів які проводять торговельне та побутове обслуговування,
  • ринок,
  • планових заходів щодо госпіталізації.

Нагадаємо, на сьогоднішній день у" помаранчевій зоні " знаходяться вісім областей.

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