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В Ивано-Франковске мэр запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным

Автор: Тиберий Юрик

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

Сообщается, что во время совещания в мэрии директор департамента социальной политики Василий Семанюк сообщил, что с начала 2021 года около 4 тысяч жителей общины получили более 11 млн гривен на лечение COVID-19.

Марцинкив отметил, что это большие суммы и дал поручение чиновникам уточнять у жителей, которые просят помощь на лечение от коронавируса, были ли они вакцинированы.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то одно дело. Но если не воспользовалась этим правом и обращается за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь", – сказал городской голова.

Напомним, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил увольнением работникам горсовета, которые будут отказываться от вакцинации против коронавирус.

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Ивано-Франковск