RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Івано-Франківську мер заборонив виплачувати матеріальну допомогу невакцинованим

Автор: Тіберій Юрик

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Zaxid.net.

Повідомляється, що під час наради у мерії директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк повідомив, що з початку 2021 року близько 4 тисяч мешканців громади отримали понад 11 млн гривен на лікування COVID-19.

Марцінків зазначив, що це великі суми і дав доручення чиновникам уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від коронавірусу, були вакциновані.

"Тепер якщо звертаються по матеріальну допомогу, нехай вказують, чи були вакциновані. Якщо людина була вакцинована і захворіла, то одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу... Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога", – сказав міський голова.

Нагадаємо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив звільненням працівникам міськради, які відмовлятимуться від вакцинування проти коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ