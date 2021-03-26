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В Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин

Новина українською → Ивано-Франковск, Пятница 26 марта 2021 15:16
В Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com )
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске улучшилась, но город еще неделю будет в "красной" зоне. Мэр города Руслан Марцинкив отметил, что есть все предпосылки смягчать карантин.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Он сообщил, что последние дни фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки - ни одного.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы", - отметил он.

Вместе с тем, мэр добавил, что еще советуются с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения.

Отметим, Ивано-Франковская область находится в "красной" зоне карантина. В области ввели жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун.

Отметим, "красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ровенская область на грани попадания в эту зону.

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