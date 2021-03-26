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В Івано-Франківську з понеділка послаблять карантин

Новость на русском → Івано-Франківськ, П'ятниця 26 березня 2021 15:16
В Івано-Франківську з понеділка послаблять карантин Фото: Руслан Марцінків (facebook.com )
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуация з коронавірусом в Івано-Франківську покращилась, але місто ще тиждень буде в "червоній" зоні. Мер міста Руслан Марцінків зазначив, що є всі передумови пом'якшувати карантин.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Він повідомив, що за останні дні фіксувалось менше летальних випадків, а за вчорашню добу - жодного.

"Сьогодні ввечері має бути обласна комісія. Втім, ми ухвалили внутрішнє рішення, щоб з понеділка поетапно відкривати дитячі садки та початкові класи", - зазначив він.

Разом з тим, мер додав, що ще радяться з батьківською громадкістю: чи вони не хочуть, щоб відкривався той чи інших заклад.

Зазначимо, Івано-Франківська область знаходиться в "червоній" зоні карантину. В області ввели жорсткі карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні найближчим часом не будуть вводити загальнонаціональний локдаун.

Зазначимо, "червону" зону карантину в Україні можуть розширити вже завтра. Рівненська область на межі потрапляння в цю зону.

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