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"Красную" зону карантина могут завтра расширить: какая область под угрозой

Новина українською → Ровно, Пятница 26 марта 2021 14:20
"Красную" зону карантина могут завтра расширить: какая область под угрозой Фото: Ровенскую область могут внести в "красную" зону карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ровенская область на грани попадания в эту зону.

Об этом объявили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает местное издание "Радио Трек".

По данным комиссии, Ровенская область на контрольных показателях и может попасть в "красную" зону.

В Ровенской области высокий показатель госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. По состоянию на сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть - в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации, пишет издание.

"Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация", - отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Издание пишет, если завтра будут такие же показатели, то государственная комиссия в субботу отправит Ровенскую область в "красную" зону.

Напомним, в Тернополе усилили карантин из-за коронавируса.

Отметим, в Киевской школе экономики спрогнозировали, что в "красную" зону карантина могут попасть более половины регионов в Украине.

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