В Ивано-Франковске с понедельника ослабят карантин

Он сообщил, что последние дни фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки - ни одного.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы", - отметил он.

Вместе с тем, мэр добавил, что еще советуются с родительской общественностью: хотят ли они, чтобы открывались те или иные заведения.

Отметим, Ивано-Франковская область находится в "красной" зоне карантина. В области ввели жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.