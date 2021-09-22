В Ивано-Франковске все школы и детсады завтра продолжат работу в обычном режиме, - мэр

По его словам, сейчас достаточно вакцинированных сотрудников во всех учебных заведениях города.

"Все школы и садики вакцинированы и работают в привычном режиме! Спасибо за понимание", - написал мэр.

В то же время, в комментариях опубликовали информацию, распространенную местными властями, что три школы и шесть детсадов не завершили вакцинацию сотрудников.

На что Марцинкив ответил: "то было вчера, сегодня все (вакцинированы, - ред.)".