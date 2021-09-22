В Івано-Франківську всі школи і дитсадки завтра продовжать роботу у звичайному режимі, - мер

За його словами, наразі достатньо вакцинованих співробітників в усіх навчальних закладах міста.

"Всі школи і садки вакциновані і працюють у звичному режимі! Дякую за розуміння", - написав мер.

Водночас, в коментарях опублікували інформацію, поширену місцевою владою, що три школи та шість дитсадків не завершили вакцинацію співробітників.

На що Марцинків відповів: "то було вчора, сьогодні всі (вакциновані, - ред.)".