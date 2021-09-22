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В Івано-Франківську всі школи і дитсадки завтра продовжать роботу у звичайному режимі, - мер

Автор: Инна Собора

Завтра в Україні почне діяти "жовта зона" карантину. Однак всі школи в Івано-Франківській області продовжать працювати в звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа в Facebook.

За його словами, наразі достатньо вакцинованих співробітників в усіх навчальних закладах міста.

"Всі школи і садки вакциновані і працюють у звичному режимі! Дякую за розуміння", - написав мер.

Водночас, в коментарях опублікували інформацію, поширену місцевою владою, що три школи та шість дитсадків не завершили вакцинацію співробітників.

На що Марцинків відповів: "то було вчора, сьогодні всі (вакциновані, - ред.)".

Раніше повідомлялося, що у "жовтій" зоні адаптивного карантину в Україні школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання. А не припиняти освітній процес.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським школам нібито заборонили працювати дистанційно в "жовтій" зоні карантину.

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