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В Ивано-Франковскую область привезли мобильный COVID-госпиталь

Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 19 февраля, в Ивано-Франковскую область привезли мобильный госпиталь для размещения пациентов с COVID-19. Мобильный госпиталь в область, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, привезли спасатели.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

"Решение о приведение в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС во исполнение поручения премьер-министра. Сегодня, 19 февраля, колонна авто доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", - сказали в ГСЧС.

Спасатели также опубликовали видео транспортировки мобильного госпиталя в Ивано-Франковскую область.

Напомним, в среду, 19 февраля, в Ивано-Франковской области решили разместить мобильный госпиталь для больных коронавирусом из-за сложной ситуации в регионе. Это первый подобный случай в Украине.

Добавим, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Ивано-Франковской области распространяется очень быстрыми темпами. По его словам, регион "полыхает" от эпидемии.

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Новости Украины КоронавирусгоспитальИвано-Франковская область
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