В Івано-Франківську область привезли мобільний COVID-госпіталь

У п'ятницю, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Мобільний госпіталь в область, де спостерігається складана ситуація з коронавірусом, привезли рятувальники.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook .

"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем'єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доправила мобільний госпіталь на Прикарпаття", - сказали в ДСНС.

Нагадаємо, у середу, 19 лютого, в Івано-Франківській області вирішили розмістити мобільний госпіталь для хворих на коронавірусу через складну ситуацію в регіоні. Це перший подібний випадок в Україні.

Додамо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що коронавірус в Івано-Франківській області поширюється дуже швидкими темпами. За його словами, регіон "палає" від епідемії.