Изоляция или вакцинация. Какие правила карантина в Киеве и к чему готовиться

На пороге "красной" зоны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице грозит "красная" зона, а городская комиссия ТЭБ и ЧС завтра соберется для принятия решения по ограничениям.

Отметим, в компетенции местной власти, в частности и регулирование работы общественного транспорта. К работе транспорта в локдаун Киев готовится еще с лета и в случае его введения проезд будет только по электронным спецпропускам. Как сообщали в КГГА, спецпропуска получат сотрудники предприятий критической инфраструктуры. Работать документ будет через карту "Киев цифровой".

Если же столица введет ограничения "красной" зоны, то под запретом будет работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, ТРЦ, фитнес-центров. Согласно новым правилам адаптивного карантина, ограничения можно не соблюдать при условии 100%-ой вакцинации персонала и посетителей.

В какой зоне Киев сейчас

По состоянию на 21 октября Киев находится в "оранжевой" зоне где действуют такие ограничения:

массовые мероприятия - не больше одного человека на четыре квадратных метра,

залы кинотеатров и театров могут быть заполнены лишь на 50%,

в спортзалах и фитнес-центрах допускается не больше одного человека на 10 кв. метров.

Вместе с тем, бизнес сам решает, придерживаться ли этих ограничений, или же работать без них, но с вакцинацией персонала и посетителей.

В "оранжевой" зоне садики и начальная школа работают без ограничений, а вот старшая школа может работать очно при условии вакцинации 80% педагогов.

Отметим, с 25 октября школы Киева идут на каникулы.

Кроме того, с 21 октября в Украине начали действовать новые правила для межобластного транспорта - поездов, автобусов и самолетов. С полуночи при посадке на поезд проводники проверяют у пассажиров наличие сертификата вакцинации или ПЦР-теста. На столичном вокзале развернули пункт экспресс-тестирования.

На Центральном автовокзале уже заявили, что из-за новых ограничений выходить на рейсы отказались 40% перевозчиков.

Соблюдение правил контролирует полиция, а нарушителям грозит штраф. В частности, если в салоне автобуса будет пассажир без ковид-документа - на перевозчика будет составлен админпротокол и ему грозит штраф.

Ситуация с коронавирусом в городе

За последние сутки в Киеве зафиксировано 1192 новых случаев коронавируса, 39 человек умерли.

Всего в столице сделали более 2 млн прививок, один миллион жителей Киева прошли полный курс вакцинации.

Кличко призвал киевлян сделать прививку, отметив, что альтернативой вакцинации будет изоляция.

"Выбор у нас небольшой - или вакцинация, или изоляция", - заявил Кличко.