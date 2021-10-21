Ізоляція або вакцинація. Які правила карантину в Києві і до чого готуватися

Карантин у Києві планують посилити, нові правила будуть прийняті 22 жовтня. Вже завтра стане відомо, чи буде в Києві локдаун.
Детальніше про те, яка ситуація в столиці сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиці загрожує "червона" зона, а міська комісія ТЕБ і НС завтра збереться для прийняття рішення щодо обмежень.
Зазначимо, в компетенції місцевої влади, зокрема і регулювання роботи громадського транспорту. До роботи транспорту в локдаун Київ готується ще з літа і в разі його введення проїзд буде тільки за електронними спецперепустками. Як повідомляли в КМДА, спецпропуску отримають співробітники підприємств критичної інфраструктури. Працювати документ буде через карту "Київ цифровий".
Якщо ж столиця введе обмеження "червоної" зони, то під забороною буде робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ, фітнес-центрів. Згідно з новими правилами адаптивного карантину, обмежень можна не дотримуватися за умови 100%-ої вакцинації персоналу і відвідувачів.
Станом на 21 жовтня Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні де діють такі обмеження:
Разом з тим, бізнес сам вирішує, дотримуватися цих обмежень, або ж працювати без них, але з вакцинацією персоналу та відвідувачів.
У "помаранчевій" зоні садочки та початкова школа працюють без обмежень, а от старша школа може працювати очно за умови вакцинації 80% педагогів.
Зазначимо, з 25 жовтня школи Києва йдуть на канікули.
Крім того, з 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила для міжобласного транспорту - поїздів, автобусів і літаків. З опівночі при посадці на поїзд провідники перевіряють у пасажирів наявність сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту. На столичному вокзалі розгорнули пункт експрес-тестування.
На Центральному автовокзалі вже заявили, що через нові обмеження виходити на рейси відмовилися 40% перевізників.
Дотримання правил контролює поліція, а порушникам загрожує штраф. Зокрема, якщо в салоні автобуса буде пасажир без ковід-документа - на перевізника буде складено адмінпротокол і йому загрожує штраф.
За останню добу в Києві зафіксовано 1192 нових випадків коронавірусу, 39 осіб померли.
Всього в столиці зробили понад 2 млн щеплень, один мільйон жителів Києва пройшли повний курс вакцинації.
Кличко закликав киян зробити щеплення, зазначивши, що альтернативою вакцинації буде ізоляція.
"Вибір у нас невеликий - або вакцинація, або ізоляція", - заявив Кличко.