Ізоляція або вакцинація. Які правила карантину в Києві і до чого готуватися

На порозі "червоної" зони

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиці загрожує "червона" зона, а міська комісія ТЕБ і НС завтра збереться для прийняття рішення щодо обмежень.

Зазначимо, в компетенції місцевої влади, зокрема і регулювання роботи громадського транспорту. До роботи транспорту в локдаун Київ готується ще з літа і в разі його введення проїзд буде тільки за електронними спецперепустками. Як повідомляли в КМДА, спецпропуску отримають співробітники підприємств критичної інфраструктури. Працювати документ буде через карту "Київ цифровий".

Якщо ж столиця введе обмеження "червоної" зони, то під забороною буде робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ, фітнес-центрів. Згідно з новими правилами адаптивного карантину, обмежень можна не дотримуватися за умови 100%-ої вакцинації персоналу і відвідувачів.

В якій зоні Київ зараз

Станом на 21 жовтня Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні де діють такі обмеження:

масові заходи - не більше однієї людини на чотири квадратних метри,

зали кінотеатрів і театрів можуть бути заповнені лише на 50%,

у спортзалах і фітнес-центрах допускається не більше однієї людини на 10 кв.метрів.

Разом з тим, бізнес сам вирішує, дотримуватися цих обмежень, або ж працювати без них, але з вакцинацією персоналу та відвідувачів.

У "помаранчевій" зоні садочки та початкова школа працюють без обмежень, а от старша школа може працювати очно за умови вакцинації 80% педагогів.

Зазначимо, з 25 жовтня школи Києва йдуть на канікули.

Крім того, з 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила для міжобласного транспорту - поїздів, автобусів і літаків. З опівночі при посадці на поїзд провідники перевіряють у пасажирів наявність сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту. На столичному вокзалі розгорнули пункт експрес-тестування.

На Центральному автовокзалі вже заявили, що через нові обмеження виходити на рейси відмовилися 40% перевізників.

Дотримання правил контролює поліція, а порушникам загрожує штраф. Зокрема, якщо в салоні автобуса буде пасажир без ковід-документа - на перевізника буде складено адмінпротокол і йому загрожує штраф.

Ситуація з коронавірусом у місті

За останню добу в Києві зафіксовано 1192 нових випадків коронавірусу, 39 осіб померли.

Всього в столиці зробили понад 2 млн щеплень, один мільйон жителів Києва пройшли повний курс вакцинації.

Кличко закликав киян зробити щеплення, зазначивши, що альтернативою вакцинації буде ізоляція.

"Вибір у нас невеликий - або вакцинація, або ізоляція", - заявив Кличко.